Europas Leitbörsen nach ifo-Index leicht im Plus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent - Philips nach Meldung eines Zukaufs stark gesucht

Europas Börsen haben am Freitagvormittag nach einem gut ausgefallenen ifo-Index leicht im Plus notiert. Der Euro-Stoxx-50 befestigte sich bis 10.20 Uhr um 0,37 Prozent auf 3.573,92 Punkte. Der deutsche DAX legte 0,31 Prozent auf 13.710,29 Zähler zu. Der britische FTSE stieg um 0,59 Prozent auf 6.589,65 Punkte.

Die Unternehmensstimmung in Deutschland hat sich im Dezember trotz neuer Corona-Beschränkungen aufgehellt. Der vom deutschen ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex stieg zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 92,1 Zähler, wie das Institut am Freitag mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einer Eintrübung auf im Schnitt 90,0 Punkte gerechnet.

Aufmerksam verfolgt werden jetzt weiter alle Entwicklungen rund um den Brexit-Deal, den Corona-Impfstoff-Fahrplan in Europa und das US-Konjunkturpaket. Für Bewegung könnte am Freitag auch der große Verfallstermin an den Terminmärkten, der sogenannte "Hexensabbat" sorgen.

Die größten Gewinner im Euro-Stoxx-50 waren im Frühhandel Philips mit einem Plus von 2,86 Prozent. Der niederländische Medizintechnikkonzern hat eine milliardenschwere Übernahme gemeldet. Die US-Firma Biotelemetry soll für 72 US-Dollar (58,80 Euro) je Aktie übernommen werden. Zu diesem Angebotspreis werde Biotelemetry mit gut 2,8 Mrd. US-Dollar bewertet.

Biotelemetry ist ein Spezialist für die Überwachung und Betreuung von Patienten mit Herzkrankheiten per Fernüberwachung im Krankenhaus und zu Hause. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen den Angaben zufolge einen Umsatz von 439 Mio. Dollar.