Europas Leitbörsen rutschen zu Mittag leicht in die Verlustzone ab

Ifo-Geschäftsklimaindex trübt sich im Jänner unerwartet klar ein - Technologiewerte im Euro-Stoxx-50 gut gesucht - Luftfahrt- und Reisetitel europaweit unter Druck

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag zu Mittag etwas nachgegeben und lagen zuletzt knapp im Minus. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.00 Uhr mit Verlusten von 0,15 Prozent bei 3.597,00 Punkten. Der Frankfurter DAX gab ebenso um 0,21 Prozent auf 13.845,09 Einheiten nach. Auch der FTSE-100 in London zeigte sich mit Abgaben von 0,35 Prozent auf 6.671,84 Zähler.

Am Vormittag zog vor allem der ifo-Geschäftsklimaindex, der wohl wichtigste Wirtschaftsbarometer aus Deutschland, die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Im Jänner gab der Index auf 90,1 Zähler, nach 92,2 Punkte im Dezember, nach. Experten hatten zuvor mit einer deutlich geringeren Eintrübung auf 91,8 Punkte gerechnet.

Dabei bewerten die Manager in der monatlichen Umfrage unter deutschen Unternehmen des Münchner ifo-Instituts sowohl die aktuelle Lage als auch den Ausblick für ihre Geschäfts schlechter als zuletzt. "Die zweite Coronawelle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft vorläufig beendet", sagte hierzu ifo-Präsident Clemens Fuest.

Weitere wichtige Konjunkturdaten werden am Montag nicht erwartet. Im Fokus der Anleger dürfte weiterhin die aktuelle Corona-Situation in Europa bleiben. Daneben richten sich die Blicke auch auf den weiteren Start der Präsidentschaft von Joe Biden in den USA. Auch die FOMC-Sitzung der US-Notenbank Fed wird in dieser Woche mit Spannung erwartet.

Im Euro-Stoxx-50 zeigten sich zu Mittag weiterhin die Industriewerte gut gesucht. Neben den Titeln des finnischen Telekommunikationskonzerns Nokia (plus 5,0 Prozent) gewannen auch die Papiere des Medizintechnikkonzerns Philips satte 3,2 Prozent.

Zuvor hatte das niederländische Unternehmen frische Quartalszahlen vorgelegt und dabei die Expertenerwartungen übertroffen. So stieg der Umsatz im Schlussquartal um rund 7 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis stieg von 730 auf 795 Millionen Euro.

Auch die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Prosus gewannen deutliche 5,9 Prozent. Dabei profitierten die Titel vor allem von der anhaltenden Kursrally des chinesischen Internet-Konzerns Tencent, an dem Prosus beteiligt ist.

Europaweit schwach zeigten sich weiterhin die Aktien der Luftfahrt- und Reisebranche. In Paris gaben etwa die Papiere der Fluglinie Air France KLM um 3,3 Prozent nach. Im Londoner "Footsie" lagen hingegen die Titel der Airline-Holding IAG (minus 7,4 Prozent) sowie die Aktien des Triebwerksherstellers Rolls Royce (minus 5,4 Prozent) am unteren Ende der Kurstafel.