Europas Leitbörsen rutschen zu Mittag tiefer ins Minus

Euro-Stoxx-50 bei minus 0,8 Prozent - Sorge vor Zinsanstieg belastet - Technologiewerte besonders schwach

Die schwachen Vorgaben aus Fernost und den US-Börsen haben sich am Donnerstag auch auf die europäischen Leitbörsen negativ ausgewirkt. Die Sorgen vor steigenden Anleihezinsen machen den Anlegern zu schaffen und setzen dabei vor allem Technologiewerten deutlich zu.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 12.30 Uhr mit Verlusten von 0,78 Prozent bei 3.683,87 Punkten. Auch der Frankfurter DAX gab um klare 0,66 Prozent auf 13.987,65 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London tendierte zuletzt mit Abschlägen von 1,12 Prozent auf 6.600,66 Punkte. In Paris stand der CAC-40 zuletzt bei minus 0,53 Prozent auf 5.799,30 Zähler.

Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen bewegte sich zuletzt wieder in Richtung 1,5-Prozent-Marke. Am Markt sorgt dies für steigende Verunsicherung und Angst vor hohen Zinsen. Höhere Zinsen für die als sichere Wertanlage geltenden Anleihen schmälern die Attraktivität von Aktien und treiben die Anleger weg vom Aktienmarkt und hin zum Anleihenmarkt.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im bisherigen Tagesverlauf noch nicht veröffentlicht. In der Eurozone blieb die Lage am Arbeitsmarkt im Jänner weitgehend gleich. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,7 Prozent.

Am Nachmittag dürften sich die Blicke der Anleger vor allem auf die USA richten. Dort werden einerseits die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Zudem wird sich der Fed-Präsident Jerome Powell am Abend im Rahmen einer Diskussionsrunde zum Arbeitsmarkt und über den generellen Zustand der Wirtschaft äußern.

Auf Einzelwertseite zeigten sich im Euro-Stoxx-50 zu Mittag die Papiere des italienischen Energiekonzerns Enel mit plus 1,9 Prozent gut gesucht. Dahinter gewannen auch die Aktien des deutschen Automobilherstellers Volkswagen mit plus 1,7 Prozent.

Mit herben Abschlägen von 2,9 Prozent tendierten die Aktien des französischen Medienkonzerns Vivendi. Damit setzen die Papiere ihren Abwärtstrend in dieser Woche fort. Dabei hatte der Konzern gute Jahreszahlen vorgelegt die auch unter Analysten durchaus Anklang fanden. Im Jahr 2020 konnte Vivendi sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn (EBITDA) steigern. Jedoch gab das Management keinen Ausblick auf das laufende Jahr.

Die deutlichsten Verluste im Eurozonen-Leitindex mussten jedoch wie auch zuvor an den Fernost- und den US-Börsen Technologiewerte wegstecken. Am unteren Ende der Indextafel standen die Aktien des Halbleiterkonzerns ASML mit minus 4,6 Prozent. Auch die Papiere des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen gaben um 3,1 Prozent nach.

An der Londoner Börse gewannen die Papiere des Versicherungskonzerns Aviva hingegen klare 2,6 Prozent. Wie der Konzern bekannt gab, wird man das Italien-Geschäft an den deutschen Versicherer Allianz und an den französischen Konkurrenten CNP Assurances verkaufen. Zudem legte der Konzern Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.