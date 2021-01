Europas Leitbörsen schließen deutlich im Minus

Virussorgen und schwache Konjunkturdaten belasten

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Minus von 1,37 Prozent auf 3.553,14 Punkte. In Frankfurt gab der DAX um 1,66 Prozent auf 13.643,95 Einheiten nach. Der Londoner FTSE-100 ging ebenso um 0,84 Prozent leichter bei 6.638,85 Punkten aus dem Handel.

Neben den anhaltenden Sorgen rund um die Corona-Pandemie, Virusmutationen und Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen in einigen Ländern, trübte am Montag auch schwache Konjunkturdaten die Stimmung. Im Jänner sank der ifo-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung unter deutschen Unternehmern einfängt, von 92,2 auf 90,1 Punkte und damit deutlicher als von Experten erwartet.