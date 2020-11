Europas Leitbörsen schließen einheitlich fester

Anleger setzen auf Erholung der Weltwirtschaft

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag einheitlich mit klaren Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,30 Prozent auf 3.507,98 Zähler. Der DAX in Frankfurt gewann 1,26 Prozent auf 13.292,44 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 1,55 Prozent auf 6.432,17 Punkte.

Die Anleger an Europas Aktienmärkten setzen wieder auf eine Erholung der Weltwirtschaft, kommentierte ein Marktbeobachter. Grundlage für den erwarteten Konjunkturaufschwung ist unverändert die Aussicht auf den baldigen Einsatz eines oder mehrerer Impfstoffe gegen die Lungenkrankheit Covid-19.

Für Freude bei den Anlegern sorgte auch die Nachricht, dass Noch-US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung mittlerweile aufgeweicht hat, so dass nach einer wochenlangen Hängepartie in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen kann.

Positive Impulse lieferten zudem Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll.