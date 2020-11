Europas Leitbörsen schließen einheitlich mit Gewinnen

Anleger setzen auf Erholung der Weltwirtschaft - Positive US-Nachrichten und Dow-Jones-Rekord beflügeln

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag einheitlich mit klaren Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,30 Prozent auf 3.507,98 Zähler. Der DAX in Frankfurt gewann 1,26 Prozent auf 13.292,44 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 1,55 Prozent auf 6.432,17 Punkte. Der CAC-40 in Paris schloss um 1,21 Prozent fester bei 5.558,42 Einheiten.

Die Anleger an Europas Aktienmärkten setzen wieder auf eine Erholung der Weltwirtschaft, kommentierte ein Marktbeobachter. Grundlage für den erwarteten Konjunkturaufschwung ist unverändert die Aussicht auf den baldigen Einsatz eines oder mehrerer Impfstoffe gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Für Auftrieb sorgte auch, dass der Dow Jones am späten Nachmittag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 30.000 Zählern steigen konnte.

Für Freude bei den Anlegern sorgte auch die Nachricht, dass Noch-US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung mittlerweile aufgeweicht hat, so dass nach einer wochenlangen Hängepartie in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen kann. Positive Impulse lieferten zudem Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll.

Anleger setzten auf eine Konjunkturerholung, indem sie wie schon am Vortag Aktien aus dem Öl- und Gassektor kauften. Auch die Rohölnotierungen zogen am Nachmittag deutlich an. Aktien von BP gewannen in London 8,4 Prozent. Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 kletterten Total um 5,7 Prozent nach oben.

Profiteure eines Corona-Impfstoffs wären vor allem die Akteure des internationalen Flugverkehrs. Aktien der Branche wie Airbus legten um 3,7 Prozent zu. Für die Papiere von Air France-KLM ging es sogar gut elf Prozent nach oben. Aktien der britisch-spanischen Airline-Holding IAG stiegen um 2,4 Prozent.

Lufthansa kletterten gut sieben Prozent nach oben. Die von der Coronakrise hart getroffene AUA-Muttergesellschaft Lufthansa nutzt die wachsende Zuversicht am Finanzmarkt über Fortschritt im Kampf gegen die Pandemie zur Ausgabe einer weiteren Anleihe. Der börsennotierte Konzern bot am Dienstag nach Angaben der federführenden Bank Bonds im Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro an.

In Mailand gewannen Enel 4,2 Prozent. Der Stromversorger will den Gewinn bis 2023 jährlich um bis zu zehn Prozent steigern und setzt dafür verstärkt auf erneuerbare Energien und Verteilernetze.