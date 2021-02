Europas Leitbörsen schließen einheitlich mit Gewinnen

Starke Wall Street sorgt für Auftrieb

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag einheitlich mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,69 Prozent auf 3.590,46 Zähler. Der DAX in Frankfurt notierte zu Handelsschluss mit 13.835,16 Punkten und plus 1,56 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann 0,78 Prozent und schloss bei 6.516,65 Stellen.

Damit knüpften die europäischen Börsen an den guten Wochenauftakt an. Unterstützung kam von den erneut starken US-Börsen. Zuvor hatten auch die Märkte in Asien positive Vorgaben geliefert. Anleger zeigten sich optimistisch und kauften Anteilsscheine von Amazon und Alphabet in Erwartung starker Quartalszahlen, kommentierte ein Analyst. Die beiden Tech-Giganten lassen sich am Abend nach Börsenschluss in die Bücher schauen.

Die Kursturbulenzen, ausgelöst vom Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und Privatanlegern, ließen weiter nach. Im Ringen um ein weiteres US-Konjunkturpaket hieß es zudem am Montagabend, ein Treffen zwischen dem neuen demokratischen Präsidenten Joe Biden und republikanischen Senatoren sei "sehr produktiv" verlaufen, aber ohne Durchbruch geblieben.