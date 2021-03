Europas Leitbörsen schließen etwas höher, Euro-Stoxx-50 plus 0,14%

DAX markierte im Frühhandel neues Rekordhoch

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch mit eingedämmten Kursaufschlägen aus dem Handel gegangen. Nach klaren Gewinnen im Frühhandel trübte sich im Verlauf die Stimmung etwas ein und die Indizes grenzten die Zuwächse ein. Marktbeobachter verwiesen auf die wieder ansteigenden US-Anleihenzinsen als Belastungsfaktor.

Steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA gelten als Auslöser für die höheren Renditen. Auch vom US-Arbeitsmarkt kamen zur Wochenmitte enttäuschende Nachrichten.

Der Euro-Stoxx-50 gewann zum Sitzungsende moderate 0,14 Prozent auf 3.712,78 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 14.080,03 Punkten und plus 0,29 Prozent. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in der deutschen Wirtschaft hatte den DAX im Frühhandel noch auf ein neues Rekordhoch bei 14.197 Punkten getrieben. Der FTSE-100 Index ging in London um 0,93 Prozent höher bei 6.675,47 Punkten aus dem Handel.

Autowerte beschleunigten in einer europäischen Branchenbetrachtung auf die vordersten Plätzen. Für die Vorzüge von Volkswagen und die Papiere von Continental hoben die Analysten der UBS ihre Kursziele deutlich an. Treiber für Volkswagen sei das Modell ID.3 als größte Elektromobilitäts-Chance, hieß es in der Studie. Für Continental votiert die UBS nun ebenfalls mit "Buy". Volkswagen zogen 4,7 Prozent an und Continental rückten um 5,4 Prozent vor.

Ins Blickfeld rückten auch Zahlenvorlagen. Die Stellantis-Aktie gab nach Verlaufsgewinnen moderate 0,2 Prozent nach. Die Fusionspartner des neuen Autokonzerns Stellantis, Fiat Chrysler und PSA, haben das vergangene Jahr mit Milliardengewinnen abgeschlossen. Der Peugeot-Hersteller PSA erzielte ungeachtet der Coronakrise einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 3,2 Milliarden Euro gewesen. Der bisherige italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler (FCA) erreichte im vergangenen Jahr einen bereinigten Vorsteuergewinn von 3,7 Milliarden Euro.

Die Aktionäre der Shop Apotheke haben enttäuscht auf den Ausblick des Online-Arzneimittelhändlers reagiert und die Titel fielen um satte 6,3 Prozent. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sagte in einem ersten Kommentar, die Jahresziele für dieses Jahr lägen nur am unteren Ende der Erwartungen. Trotz der jüngsten Verluste gehört die Aktie mit einem Plus von mehr als 300 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten am Finanzmarkt zu den großen Gewinnern der Coronakrise.

Prudential-Titel legten nach der Präsentation von Ergebnissen um magere 0,03 Prozent zu. Der britische Lebensversicherer hat seinen Gewinn 2020 überraschend gesteigert. Im abgelaufenen Jahr legte der bereinigte operative Gewinn konzernweit dank eines starken Asien-Geschäfts um 4 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar zu.

Für Papiere des Logistikkonzerns Kuehne+Nagel ging es nach der Zahlenvorlage für 2020 und optimistischen Aussagen zum kommenden Jahr um 7,1 Prozent hoch.