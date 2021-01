Europas Leitbörsen schließen fest - US-Senatswahl im Fokus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,78 Prozent - Banken und Ölwerte stark gesucht

Die Leitbörsen in Europa haben am Mittwoch mit starken Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,78 Prozent auf 3.611,08 Punkte. Der deutsche DAX legte 1,76 Prozent auf 13.891,97 Zähler zu. Besonders stark nach oben ging es in London, der britische FTSE-100 gewann 3,47 Prozent auf 6.841,86 Zähler.

Angetrieben wurden die Börsen von der Senatswahl in Georgia. In dem US-Bundesstaat zeichnet sich ein Sieg der Demokraten ab. Die Partei des designierten US-Präsidenten Joe Biden würde damit neben dem Abgeordnetenhaus auch den Senat dominieren. Damit könnte Biden auch die geplanten Konjunkturprogramme politisch leichter durchsetzen.

Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit konjunktursensitive Aktien wie etwa Banktitel. So fanden sich die Aktien von Banken wie ING (plus 7,23 Prozent) oder Banco Santander (plus 6,87 Prozent) auch unter den Spitzenreitern im Euro-Stoxx-50.

Sehr fest tendierten angesichts steigender Rohölpreise auch Ölwerte wie Enel (plus 6,36 Prozent) oder Royal Dutch (plus 6,95 Prozent). Saudi-Arabien will mit neuen Kürzungen seiner Ölproduktion die meisten der Staaten in der OPEC+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen, war am Vorabend bekannt geworden.