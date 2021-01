Europas Leitbörsen schließen fester

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,69 Prozent

Die US-Börsen haben am Donnerstag fester geschlossen. Nachdem die Kursgewinne über weite Strecken des Handelstages recht moderat ausgefallen waren, lieferte eine positive Eröffnung an der Wall Street im Späthandel noch etwas Unterstützung. In New York erreichten der Dow Jones und der Nasdaq Composite jeweils Rekordstände.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,69 Prozent höher bei 3.641,37 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,35 Prozent auf 13.988,70 Einheiten. Der FTSE-100 in London legte 0,84 Prozent auf 6.801,96 Zähler zu.

An den Börsen wird derzeit vor allem allem auf den Amtswechsel in Washington in der kommenden Woche gewarten und damit auch auf die ersten Schritte, die der neue US-Präsident Joe Biden zur Stützung der Wirtschaft unternehmen will. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN plant Biden, ein zwei Billionen Dollar schweres Paket vorzuschlagen.