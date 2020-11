Europas Leitbörsen schließen höher, Euro-Stoxx-50 plus 0,39 Prozent

Erneut erfreuliche Nachrichten zu einer Impfstoffstudie gegen das Coronavirus unterstützen

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch befestigt aus dem Handel gegangen. Erneut erfreuliche Nachrichten zu einer Impfstoffstudie gegen das Coronavirus und eine freundliche Stimmung an der Wall Street unterstützten die Aktienkurse in Europa. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,39 Prozent auf 3.482,17 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.201,89 Punkten und plus 0,52 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London stieg um 0,31 Prozent und steht nun bei 6.385,24 Stellen.

Nach Abschluss der letzten Analysen bei der Erprobung ihres Corona-Impfstoffes haben der Mainzer Hersteller Biontech und der US-Konzern Pfizer erneut vielversprechende Daten vorgelegt. Demnach liegt die Wirksamkeit ihres Mittels zur Bekämpfung der Krankheit Covid-19 bei 95 Prozent. Nach endgültige Daten zur Wirksamkeit ihres Corona-Impfstoffs und wollen die zwei Unternehmen nun dessen Zulassung beantragen.

Auf Unternehmensebene verbilligten sich Maersk-Aktien um ein Prozent. Der weltgrößte Reedereikonzern hat trotz Coronakrise im dritten Quartal deutlich mehr verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Begünstigt durch höhere Frachtraten und einen niedrigeren Ölpreis stand bei den Dänen unter dem Strich diesmal ein Quartalsgewinn von 947 Mio. US-Dollar. Im dritten Quartal 2019 waren es 520 Mio. Dollar.

Air France KLM gewannen nach Verlusten im Frühhandel zum Sitzungsende 1,9 Prozent an Höhe. Die Fluggesellschaft führt einer Zeitung zufolge Gespräche über weitere Milliardenhilfen mit den Regierungen von Frankreich und den Niederlanden sowie mit Investoren. Dabei gehe es in Summe um sechs Milliarden Euro.

In Mailand gewannen die Aktien von Generali 0,7 Prozent. Der italienische Versicherer sieht sich trotz der Corona-Pandemie bei seinen Mittelfristzielen auf Kurs. Allerdings dreht Konzernchef Philippe Donnet stärker an der Kostenschraube. Die Aktionäre können weiterhin mit steigenden Dividenden rechnen.

Papiere der Deutschen Börse schlossen mit plus 2,4 Prozent. Die Übernahme des Aktionärsberaters ISS durch den Börsenbetreiber kam bei Anlegern gut an, auch wenn Analysten einen hohen Kaufpreis bemängelten.

Positiv heraus ragten in Frankfurt zudem die Aktien der Software AG mit einer Kurs-Rally von fast zwölf Prozent. Analysten zeigten sich vor allem von optimistischen Prognosen für den Auftragseingang angetan.