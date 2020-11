Europas Leitbörsen schließen im Minus

Banken- und Ölwerte belastet

Die Leitbörsen in Europa haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Nach den jüngsten Aufschlägen stellen einige Marktteilnehmer weiteres Aufwärtspotenzial für die Märkte zunehmend in Frage. Deutliche Abschläge gab es zum Wochenauftakt vor allem für Banken- und Ölwerte.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Minus von 1,00 Prozent bei 3.492,54 Punkten. Der Frankfurter DAX ging um 0,33 Prozent leichter bei 13.291,16 Einheiten aus dem Handel. Für den FTSE-100 in London ging es um klare 1,59 Prozent auf 6.266,19 Zähler nach unten.