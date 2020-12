Europas Leitbörsen schließen im Minus

Ruhiger Handel kurz vor Jahreswechsel

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 gab um 0,27 Prozent auf 3.571,59 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London verlor 0,71 Prozent auf 6.555,82 Punkte. In Frankfurt fand zur Wochenmitte nur ein verkürzter Handelstag statt: Bereits am Nachmittag schloss der DAX mit Abschlägen von 0,31 Prozent bei 13.718,78 Zählern.

Ein turbulentes Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. An einigen Märkten wie etwa Wien oder Frankfurt findet am morgigen Silvestertag kein Handel statt. In Paris und in London wird unterdessen auch morgen, wenn auch verkürzt, gehandelt. Der Handel verlief zur Wochenmitte in sehr ruhigen Bahnen. Laut Marktexperten haben viele Anleger ihre Bücher für das heurige Jahr bereits geschlossen.