Europas Leitbörsen schließen im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,21 Prozent - positive Daten bescherten nicht die nötigen Impulse

Die Europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit Abschlägen gegenüber dem Vortag aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50-Index fiel 0,21 Prozent auf 3.726,40 Punkte. In Frankfurt büßte der DAX 0,32 Prozent an Wert ein auf 14.064,60 Einheiten. Der FTSE-100 kam in London nach Verlusten von 0,11 Prozent auf 6.748,86 Zähler.

Dabei hatte es datenseitig relativ gut ausgeschaut. Der ZEW-Konjunkturindikator für die deutsche Wirtschaft war wesentlich besser ausgefallen als erwartet. Die Einschätzung zur aktuellen Lage fiel jedoch düsterer aus als noch im Vormonat.

Am Nachmittag wurde in den USA der Empire-State-Index veröffentlicht, der die Stimmung bei Unternehmen im Bundesstaat New York wiedergibt. Auch hier zeigte sich ein weitaus besseres Bild als erwartet.