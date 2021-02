Europas Leitbörsen schließen im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,56 Prozent - Stärkere Verluste an den US-Börsen lasteten auf den Kursen

Die europäischen Börsen sind am Donnerstag mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,56 Prozent bei 3.685,28 Punkten. In Frankfurt fiel der DAX 0,69 Prozent runter auf 13.879,33 Einheiten. Der FTSE-100 in London büßte 0,11 Prozent auf 6.651,96 Zähler ein.

Die getrübte Stimmung an den US-Börsen dürfte sich am Nachmittag auch diesseits des Atlantiks niedergeschlagen haben. Vor dem Handelsstart in New York lagen die meisten europäischen Indizes noch knapp über der Vortageslinie.

Ausschlaggebend für die Verluste dürften die weiterhin steigenden Renditen bei den Staatsanleihen sein. Diese könnten, so wird wohl befürchtet, Anleger von den Aktienmärkten abziehen. Hintergrund für die erhöhten Renditen seien Inflationsängste in den USA, die durch das angekündigte Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar genährt werden, meinen Analysten.

Dabei hatte es am Donnerstag datenseitig gut ausgeschaut. In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Jänner um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter waren von nur 1,1 Prozent ausgegangen. Zudem gab es in dieser Woche weniger Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe als erwartet wurden. Die Zahl fiel in einer Woche um rund 111.000 Anträge.