Europas Leitbörsen schließen im Plus

Weitere Fortschritte rund um Coronavirus-Impfstoff geben Auftrieb

Die europäischen Leitbörsen schlossen am Montag mit Zugewinnen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handel mit einem Plus von 0,99 Prozent bei 3.466,21 Punkten. In Frankfurt schloss der DAX mit plus 0,47 Prozent bei 13.138,61 Zähler. Der FTSE-100 in London gewann am Montag 1,66 Prozent auf 6.421,29 Einheiten.

Zunächst hatten gute Vorgaben aus Fernost für einen freundlichen Handelsstart gesorgt. Im weiteren Handelsverlauf trieben dann neuerlich positive Nachrichten zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff die Märkte stark an. Bis zu Handelsschluss dämmten sich die Zugewinne zwar wieder etwas ein, trotzdem beginnen die Börsen die neue Handelswoche in der Gewinnzone.