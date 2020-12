Europas Leitbörsen schließen in der Gewinnzone, Euro-Stoxx-50 +0,6%

Mehrere positive Faktoren unterstützen zur Wochenmitte die Aktienkurse

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch mit Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Marktbeobachter verwiesen auf mehrere positive Unterstützungsfaktoren. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,61 Prozent auf 3.543,00 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.565,98 Punkten und plus 1,52 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann 0,88 Prozent und steht nun bei 6.570,91 Stellen.

Die Chance auf eine Weihnachts- und Jahresendrally sei gestiegen, kommentierte ein Marktexperte. Er verwies als Treiber auch auf die wahrscheinliche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Europa durch die Gesundheitsbehörde EMA noch vor Weihnachten. Zudem würden ein weiteres Konjunkturprogramm in den USA sowie Schützenhilfe von der US-amerikanischen Notenbank Fed zunehmend realistischer.

Starke Stimmungsdaten kamen auch aus der Wirtschaft in Europa. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hellte sich im Dezember nach Angaben des Forschungsunternehmen IHS Markit überraschend deutlich auf. Auch in Großbritannien verbesserte sich die Stimmung im selben Zeitraum spürbar.

Weiters macht die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Fortschritte in den seit Monaten stockenden Post-Brexit-Verhandlungen für ein Handelsabkommen aus. "Die nächsten Tage werden entscheidend", sagte die deutsche Chefin der Brüsseler Behörde. "Aber ich kann Ihnen sagen, dass es jetzt einen Pfad zu einer Einigung gibt" - er sei schmal, aber vorhanden.

Eine Branchenbetrachtung präsentierte vor allem Werte aus den Bereichen Versicherung und Automobil in der Gunst der Anleger weit oben. Volkswagen-Aktien stiegen im Euro-Stoxx-50 um 3,5 Prozent. Allianz-Papiere legten 2,5 Prozent zu. Bankentitel wurden hingegen gemieden. BNP Paribas verbilligten sich um 2,3 Prozent. ING-Aktien kamen um 1,8 Prozent zurück.

Banco Santander gaben um 0,9 Prozent ab. Die spanische Großbank hat sich mit den Gewerkschaften auf tiefe Einschnitte geeinigt. In Spanien verlieren 3.572 Mitarbeiter ihren Job und 1.033 Filialen werden geschlossen.

Unter den Einzelwerten zogen zudem die Aktien der beiden finnischen Unternehmen im EuroStoxx, Nokia und Kone, die Blicke auf sich. Kone büßten 2,1 Prozent ein und litten unter einer kritischen Studie der Societe Generale. Die französische Großbank empfiehlt das Papier des Aufzugbauers nun zum Verkauf. Zwar blieb sie für die europäische Investitionsgüterindustrie mit Blick auf die Geschäftsaussichten für 2021 optimistisch, doch für die Finnen sieht sie wachsende Risiken auf dem chinesischen Markt und zunehmenden Preisdruck.

Nokia verloren nach einem Strategie-Update 1,9 Prozent. Der Netzwerkausrüster behielt seine kurzfristigen Ziele bei und gab Details zur Strategie bekannt. Da er beim Mobilfunkstandard 5G die Führungsrolle erobern will, opfert er Marge im Netzwerkgeschäft. Das enttäuschte am Markt.

Außerhalb der großen Indizes sprangen die Papiere von Altice um 23,3 Prozent nach oben auf 5,33 Euro. Für einen baldigen Börsenrückzug des schuldengeplagten französischen Telekommunikationskonzerns erhöhte der israelisch-französische Milliardär Patrick Drahi sein Angebot für die restlichen Anteile. Er will nun 5,35 Euro je Papier bar auf den Tisch legen, nach bisher 4,11 Euro.