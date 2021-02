Europas Leitbörsen schließen klar befestigt

Stimmungsdaten fallen weitgehend schwach aus

Die europäischen Leitbörsen konnten am Montag die schwache Vorwoche hinter sich lassen und gingen deutlich fester aus dem Handel. Zwar fielen Stimmungsdaten aus der Industrie weitgehend schwach aus. Jedoch handelte es sich hierbei vorwiegend um Zweitschätzungen.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem klaren Plus von 1,42 Prozent auf 3.530,85 Punkte. In Frankfurt ging es für den DAX um satte 1,41 Prozent auf 13.622,02 Punkte nach oben. Der Londoner FTSE-100 ging ebenso fester mit plus 0,92 Prozent auf 6.466,42 Einheiten aus dem Handel.

Laut einem Marktteilnehmer werden die Anleger zum Auftakt der neuen Handelswoche wieder risikofreudiger. Zwar laste die Corona-Pandemie weiterhin auf der Stimmung. Jedoch kommen nun nach den jüngsten Rücksetzern vermehrt Schnäppchenjäger aus der Deckung.