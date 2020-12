Europas Leitbörsen schließen klar fester

Erholungsbewegung zu gestrigem Kursrutsch - Biontech-Chef zuversichtlich hinsichtlich Wirksamkeit des Impfstoff gegen mutierte Corona-Version

Die Leitbörsen in Europa haben am Dienstag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Dabei legten die Märkte eine klare Erholungsbewegung nach dem gestrigen rabenschwarzen Wochenbeginn hin. Gänzlich aufgeholt wurden die Verlusten vom Montag dabei aber nicht.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Plus von 1,42 Prozent bei 3.497,49 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann ebenso deutliche 1,30 Prozent auf 13.418,11 Einheiten. In London schloss der FTSE-100 mit Aufschlägen von 0,57 Prozent bei 6.453,16 Punkten und in Paris ging der französische Leitindex CAC-40 mit Zugewinnen von 1,36 Prozent bei 5.466,86 Punkten aus dem Handel.

Zum Wochenauftakt hatten noch die Meldungen vom Wochenende rund um eine in Großbritannien aufgetauchte mutierte Version des Coronavirus Sorgen unter den Anlegern ausgelöst. Am Dienstag wurden diese Sorgen jedoch teilweise entschärft. So äußerte sich etwa der Biontech-Chef Ugur Sahin zuversichtlich, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Impfstoff auch gegen die mutierte Variante wirksam sei.