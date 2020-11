Europas Leitbörsen schließen klar im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,87 Prozent - Unsicherheit um Pandemie belastet Kurse - Analyst: "Luft ist raus"

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag mit Kursverlusten geschlossen. Belastend wirkte vor allem die Unsicherheit um die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Am Vorabend hatte bereits der US-Aktienmarkt negativ auf die Ankündigung der Stadt New York reagiert, wegen steigender Infektionszahlen alle öffentlichen Schulen zu schließen. In Europa bleibt die Situation um die Pandemie ebenfalls weiter angespannt.

"Die Luft ist raus", kommentierte Analyst Christian Schmidt von der deutschen Landesbank Helaba die Lage an den Aktienmärkten. Nach den Hoffnungen auf einen Impfstoff in den vergangenen Tagen sei nun an den Aktienmärkten wieder Ernüchterung zurückgekehrt.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,87 Prozent tiefer bei 3.451,97 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt verlor 0,88 Prozent auf 13.086,16 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,80 Prozent und stand damit bei 6.334,35 Zählern.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten lieferten dabei keinen entscheidenden Impuls mehr für den Handel. In der Vorwoche wurden mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt als erwartet. Der Philly-Fed-Index dagegen zeigte für November einen weniger deutlichen Rückgang als von Analysten prognostiziert. In Europa waren am Vormittag keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht worden.

Bei den Einzelwerten konnten sich die Aktien der Vonovia dem schwachem Umfeld entziehen und stiegen an der Spitze des Euro-Stoxx-50 um 1,36 Prozent auf 57,96 Euro. Jefferies hat die Titel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60,00 auf 66,00 Euro angehoben. Die Immobilienunternehmen hätten sich in der Corona-Krise bisher als sehr robust erwiesen und einen Wertanstieg verzeichnet, hieß es zur Begründung.

In Paris gaben dagegen die Titel von Bouygues ihre anfänglichen Kursgewinne wieder ab und fielen schließlich um 0,77 Prozent. Der französische Mischkonzern hat im dritten Quartal wieder Boden gut gemacht und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Daher hob die Geschäftsführung ihren Ausblick für die Telekom-Tochter an.

In Zürich ging es für die ABB-Papiere etwas deutlicher um 3,04 Prozent abwärts. Das Elektrotechnikunternehmen will sich von Bereichen mit einen Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden Dollar (1,47 Mrd. Euro) trennen. Dies entspricht rund sechs Prozent des Gesamtumsatzes. Nicht mehr Teil des Konzerns sollen die Geschäfte Turbocharging, Mechanical Power und Power Conversion sein.