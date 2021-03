Europas Leitbörsen schließen klar im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,95 Prozent - Hohe Zinsen an Anleihenmärkten belasten weiter

Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,95 Prozent bei 3.669,54 Punkten. In Frankfurt fiel der DAX um 0,97 Prozent auf 13.920,69 Einheiten. Der FTSE-100 in London büßte 0,31 Prozent ein auf 6.630,52 Zähler.

Zu Mittag hatten die europäischen Aktienmärkte sich zuerst wieder etwas erholt. Nach dem schlechten US-Start verzeichneten sie aber wieder klare Verluste.

Grund für die anhaltende Unsicherheit an den Börsen dürfte das weiter hohe Zinsniveau an den Anleihenmärkten sein. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen lag zuletzt bei 1,56 Prozent. Sie waren am Vortag stark angestiegen, nachdem der US-Notenbankchef Powell, anders als von den Händlern erhofft, keine konkreten Maßnahmen gegen die hohen Kapitalmarktzinsen ankündigte.