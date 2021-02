Europas Leitbörsen schließen klar im Plus

Euro-Stoxx-50 legt 1,04 Prozent zu - Vivendi-Aktie verteuerte sich um fast 20 Prozent

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit klaren Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex für den Euroraum, Euro-Stoxx-50, ist um 1,04 Prozent auf 3.734,20 Punkte gestiegen. Der DAX in Frankfurt kommt mit einem Plus um 0,42 Prozent auf 14.109,48 Einheiten. In London legte der FTSE-100 sogar um ganze 2,52 Prozent auf 6.756,11 Zähler zu.

Fortschritte bei den weltweiten Impfkampagnen stimmten die Anleger positiv - das trotz schlechten Daten für die Industrieproduktion der Eurozone im Dezember. Die Industrieproduktion in der Eurozone ging da gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent zurück. Es war der erste Rückgang seit dem Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr. Analysten hatten im Schnitt nur einen leichten Dämpfer von 0,8 Prozent erwartet.

Die Vorgaben von den Fernost-Börsen waren zuvor positiv ausgefallen. Jedoch blieben die Märkte in China und Hongkong zum Wochenauftakt wegen der Neujahrfeierlichkeiten weiter geschlossen. Der japanische Leitindex Nikkei-225 kletterte unterdessen erstmals seit mehr als 30 Jahren über die runde Marke von 30.000 Punkten.

Auch aus Übersee folgten zum Wochenauftakt keine Impulse. Die US-Börsen bleiben aufgrund des Feiertags "President's Day" am Montag geschlossen.

Bei den Einzelwerten stachen im Euro-Stoxx-50 am Montag die Titel von Vivendi hervor. Die Aktien verteuerten sich um fast 20 Prozent gegenüber dem Vortag. Bereits am Samstag hatte Vivendi mitgeteilt, dass Tochterunternehmen Universal Music Group (UMG) an die Börse bringen zu wollen. Die Aktie von UMG könnte an der Amsterdamer Euronext-Börse notiert werden.

Auch Banktitel waren am Montag stark nachgefragt. ING und Santander legten um 6,5 Prozent, beziehungsweise 4,1 Prozent an Wert zu. Die niederländische ING hatte bereits am vergangenen Freitag frische Quartalszahlen vorgelegt. Hohe Rückstellungen für gefährdete Kredite haben Bank 2020 einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich sackte der Nettogewinn um knapp die Hälfte auf rund 2,5 Milliarden Euro ab.

Auch Ölwerte waren mit steigenden Rohölpreisen gut gesucht. So legten etwa die Aktien des französischen Erdölkonzerns Total um fast 4,5 Prozent zu. Auch Eni gewannen mehr als 2,7 Prozent.