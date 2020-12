Europas Leitbörsen schließen knapp im Minus

Atempause nach jüngsten Zugewinnen - Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 Prozent

Die europäischen Börsen haben am Freitag mit leichten Abschlägen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,42 Prozent auf 3.545,74 Punkte. Der deutsche DAX ermäßigte sich um 0,27 Prozent auf 13.630,51 Zähler. Der britische FTSE-100 fiel um 0,33 Prozent auf 6.529,18 Punkte.

Die Märkte kamen damit nur leicht von ihren in dieser Woche erzielten, starken Kursanstiegen zurück. Zuletzt hatten Hoffnungen auf Corona-Impfpläne, einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen und eine Einigung auf ein US-Konjunkturpaket die Märkte gestützt.

Für Impulse sorgten am Freitag auch einzelne Unternehmensmeldungen. So fanden sich Aktien des französischen Medienkonzerns Vivendi mit einem Plus von gut zwei Prozent unter den Tagesgewinnern im Euro-Stoxx-50. Der chinesische Internet-Gigant Tencent will gemeinsam mit einem Konsortium weitere 10 Prozent der Anteile an der Universial Music Group (UMG) von Vivendi übernehmen.