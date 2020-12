Europas Leitbörsen schließen knapp im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 Prozent - Hoffnung auf Impfstoffe, US-Konjunkturpaket und Brexit-Verhandlungen im Fokus

Die europäischen Börsen haben am Freitag mit leichten Abschlägen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,42 Prozent auf 3.545,74 Punkte. Der deutsche DAX ermäßigte sich um 0,27 Prozent auf 13.630,51 Zähler. Der britische FTSE-100 fiel um 0,33 Prozent auf 6.529,18 Punkte.

Die Märkte kamen damit nur leicht von ihren in dieser Woche erzielten, starken Kursanstiegen zurück. Zuletzt hatten Hoffnungen auf Corona-Impfpläne und ein US-Konjunkturpaket die Märkte gestützt. Aufmerksam verfolgt werden auch weiter die Brexit-Verhandlungen.

In einem "letzten Versuch" wollen die Europäische Union und Großbritannien am Freitag doch noch einen Brexit-Handelspakt zustande bekommen. So formulierte es EU-Unterhändler Michel Barnier. "Wir sind am Moment der Wahrheit", sagte er im Europaparlament. Der britische Premierminister Boris Johnson appellierte indes an die EU, sie möge zur Vernunft kommen.

Leicht gestützt wurden die Börsen am Freitag von gemeldeten Wirtschaftsdaten. So waren sowohl der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex als auch Zahlen zum britischen Einzelhandel über den Prognosen gelegen.

Für Impulse sorgten zum Wochenschluss auch einzelne Unternehmensmeldungen. So fanden sich Aktien des französischen Medienkonzerns Vivendi mit einem Plus von 2,35 Prozent unter den Tagesgewinnern im Euro-Stoxx-50. Der chinesische Internet-Gigant Tencent will gemeinsam mit einem Konsortium weitere 10 Prozent der Anteile an der Universal Music Group (UMG) von Vivendi übernehmen.

Gut gesucht waren nach Ankündigung eines Firmenkaufs auch Philips mit einem Plus von 1,74 Prozent. Der niederländische Medizintechnikkonzern hat eine milliardenschwere Übernahme gemeldet. Die US-Firma Biotelemetry soll für 72 US-Dollar (58,80 Euro) je Aktie übernommen werden. Zu diesem Angebotspreis werde Biotelemetry mit gut 2,8 Mrd. US-Dollar bewertet.