Europas Leitbörsen schließen knapp im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent - Corona-Ängste belasten - Zurückhaltung vor Biden-Angelobung - US-Hilfspaket im Fokus

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag leicht im Minus geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 ermäßigte sich um 0,20 Prozent auf 3.595,42 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX fiel um 0,24 Prozent auf 13.815,06 Punkte. Der FT-SE-100 der Börse London gab um 0,11 Prozent auf 6.712,95 Zähler nach.

Der Handelstag verlief weitgehend ruhig. Angesichts der weiter angespannten Corona-Situation und neuer Lockdown-Verschärfungen in einigen Ländern dürften viele Anleger vorerst abwarten. Vorsicht herrscht außerdem angesichts der an diesem Mittwoch anstehenden Amtsübergabe in den USA. Einige Investoren dürften wohl mögliche Unruhen bei der Angelobung des künftigen Präsidenten Joe Biden befürchten.

Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten zudem alle Ankündigungen rund um das von Joe Biden geplante Konjunkturpaket. Erwartet wird ein Programm im Ausmaß von rund 1,9 Billionen US-Dollar.

Aus Branchensicht favorisierten die Anleger die als defensiv geltenden Unternehmen aus dem Medizin-Bereich. Deren Subindex im marktbreiten Stoxx-Europe-600 legte um knapp ein Prozent zu. Der Index der Technologiewerte gewann 0,4 Prozent und blieb nur wenig unter dem vor dem Wochenende erreichten Rekordhoch. Hier halfen eine Reihe positiv aufgenommener Nachrichten aus der Branche.

So überzeugte der österreichische IT-Dienstleister S&T mit einem erfreulichen Zwischenbericht und will 2021 weiter wachsen. An der Frankfurter Börse legten S&T-Aktien 9,40 Prozent zu. Beim auf Fernwartungssoftware spezialisierten Unternehmen Teamviewer konnten sich die Anteilseigner nach einem Zukauf ebenfalls über Kursaufschläge freuen, während der Chipindustrie-Ausrüster ASML und der IT-Dienstleister Cancom von positiven Analystenkommentaren profitierten.

Unter den Einzelwerten stachen Stellantis positiv heraus: Die Papiere des aus PSA und Fiat Chrysler fusionierten neuen Autoriesen, die bereits an ihrem ersten Handelstag zu Wochenbeginn auf ein reges Kaufinteresse gestoßen waren, legten in Paris um gut drei Prozent zu. Die schweizerische Großbank UBS nahm die Aktie mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung auf. Das anlässlich der Fusion veranschlagte Synergieziel von fünf Milliarden Euro sei glaubwürdig, schrieb UBS-Analyst Patrick Hummel.

In London waren vor allem Aktien der Großbank HSBC gesucht und stiegen um 2,10 Prozent. Auch Rio Tinto konnten nach Vorlage von Zahlen zeitweise zulegen, fielen dann aber zurück und schlossen 0,95 Prozent im Minus. Analysten hatten teilweise positiv auf die von dem Bergbaukonzern gemeldeten Zahlen reagiert. So schreiben etwa die Experten von JPMorgan von "soliden Zahlen". Laut den Jefferies-Analysten haben die Volumina bei Aluminium und Kupfer positiv überrascht.