Europas Leitbörsen schließen leicht im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag leicht im Minus geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 ermäßigte sich um 0,20 Prozent auf 3.595,42 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX fiel um 0,24 Prozent auf 13.815,06 Punkte. Der FT-SE-100 der Börse London gab um 0,11 Prozent auf 6.712,95 Zähler nach.

Der Handelstag verlief weitgehend ruhig. Angesichts der weiter angespannten Corona-Situation und neuer Lockdown-Verschärfungen in einigen Ländern dürften viele Anleger vorerst abwarten.

Vorsicht herrscht außerdem angesichts der an diesem Mittwoch anstehenden Amtsübergabe in den USA. Einige Investoren dürften wohl mögliche Unruhen bei der Angelobung des künftigen Präsidenten Joe Biden befürchten. Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten zudem alle Ankündigungen rund um das von Joe Biden geplante Konjunkturpaket.