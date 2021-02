Europas Leitbörsen schließen leicht im Plus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,65 Prozent

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitag leicht im Plus geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent bei 3.695,61 Punkten. Der deutsche DAX stieg um 0,06 Prozent auf 14.0498, Zähler. Der britisch FTSE-100 legte 0,94 Prozent auf 6.589,79 Punkte zu.

Angetrieben wurden die Börsen im Späthandel von einer leichten Erholung der US-Märkte. Insgesamt wurde die Stimmung aber weiter von den Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Lockdowns gebremst.

Impulse brachte auch die Berichtssaison. So fanden sich ING (plus 6,71 Prozent) und L'Oreal (plus ,01 Prozent) nach Quartalszahlen unter den größten Gewinnern im Euro-Stoxx-50.