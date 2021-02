Europas Leitbörsen schließen leicht im Plus

Euro-Stoxx-50 legt 0,7 Prozent zu - ING, L'Oreal nach Zahlen gesucht - Automobilwerte schwach

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitag leicht im Plus geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent bei 3.695,61 Punkten. Der deutsche DAX stieg um 0,06 Prozent auf 14.0498, Zähler. Der britisch FTSE-100 legte 0,94 Prozent auf 6.589,79 Punkte zu.

Angetrieben wurden die Börsen im Späthandel von einer leichten Erholung der US-Märkte. Insgesamt wurde die Stimmung aber weiter von den Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Lockdowns gebremst.

Impulse brachte auch die Berichtssaison. So fanden sich ING mit einem Plus von 6,71 Prozent an der Spitze im Euro-Stoxx-50. Der Nettogewinn der niederländischen Großbank sackte im Coronajahr 2020 um fast die Hälfte auf knapp 2,5 Milliarden Euro nach unten. Im Schlussquartal fielen die Belastungen aber geringer aus, so dass das Geldhaus in diesem Zeitraum unterm Strich mehr verdiente als von Analysten im Schnitt erwartet. Auch die ersten Analystenkommentare zu den Zahlen fielen fast durchweg positiv aus.

L'Oreal fanden sich nach Zahlen mit einem Plus von 3,01 Prozent ebenfalls unter den Tagesgewinnern. Die Coronakrise hat sich auch in den Zahlen des weltweit größten Kosmetikherstellers deutlich niedergeschlagen. Die Verkaufserlöse gingen um 6,3 Prozent auf knapp 28 Mrd. Euro zurück. Der Nettogewinn ging um 5 Prozent auf rund 3,6 Mrd. Euro zurück. Für 2020 will L'Oreal aber dennoch eine Dividende von 4 Euro pro Aktie ausschütten.

Europaweit wurden Aktien aus der konjunktursensiblen Automobilbranche von den Anlegern gemieden. Im DAX traf es besonders die Anteilscheine von Volkswagen, die als Schlusslicht um 1,92 Prozent nachgaben. Der Autobauer hatte im Vergleich zum Dezember leicht rückläufige Auslieferungszahlen für Jänner bekannt gegeben.