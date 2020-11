Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich etwas höher

Anleger gehen auf Nummer sicher - Freundliche US-Börsen sorgen für Unterstützung

Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag mehrheitlich mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 0,11 Prozent auf 3.432,07 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte am Sitzungsende mit 13.076,72 Punkten und plus 0,18 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London fiel hingegen um 0,36 Prozent und steht nun bei 6.316,39 Stellen.

Nach der Verschnaufpause am Vortag fanden die europäischen Leitbörsen vor dem Wochenende keine klare Richtung. Einige Anleger tendierten dazu, zu Wochenschluss lieber auf Nummer sicher zu gehen, kommentierte ein Börsianer. Auch scheint die große Euphorie über die jüngsten Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff ein wenig verflogen. Allerdings lieferten trotz weltweit steigender Corona-Infektionszahlen freundliche US-Börsen auch positive Impulse.

Auch Konjunkturdaten fanden Beachtung: Die Wirtschaft im Euroraum hat die Coronakrise im Sommer etwas abgeschüttelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Währungsraum stieg zwischen Juli und September in Rekordtempo um 12,6 Prozent zum Vorquartal.

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im November überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel auf 77,0 Zähler von 81,8 Punkten im Oktober. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet.