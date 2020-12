Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich fester

Hoffnungen auf Impfstoffe, Brexit-Deal, US-Konjunkturpaket und Fed-Aussagen stützen

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag mehrheitlich mit Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,50 Prozent auf 3.560,87 Punkte. Der deutsche DAX legte 0,75 Prozent auf 13.667,25 Zähler zu. Leicht nach unten ging es angesichts der Pfund-Stärke hingegen in London. Der britische FTSE-100 fiel um 0,30 Prozent auf 6.551,06 Punkte.

Nachdem zuletzt die Aussicht auf Corona-Impfstoffe und gute Wirtschaftsindikatoren aus Europa für gute Börsenstimmung gesorgt hatten, bestätigten nun Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend die Investoren in ihrer Risikobereitschaft. Die Währungshüter hätten zwar nicht wie von einigen erhofft neue gravierende Schritte angekündigt, schrieb Craig Erlam vom Broker Oanda, doch halte die Fed sogar länger als ursprünglich gedacht an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Die Zentralbanker der USA hatten sich gleichzeitig zuversichtlicher für die künftige konjunkturelle Entwicklung im Land gezeigt.

Kurz vor Jahresende verbessern sich auch die Chancen, dass nach der langen Hängepartie beim Thema Brexit Großbritannien und die EU sich doch noch auf ein Handelsabkommen einigen. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier hält einen Abschluss der Gespräche mit Großbritannien bis Freitag für machbar. Dies sei "schwierig, aber möglich", sagte er nach Angaben aus dem EU-Parlament bei einem Treffen mit Abgeordneten am Donnerstag. Dass in den USA nach langem Ringen von Republikanern und Demokraten ein weiteres Corona-Hilfspaket kurz bevorsteht, sorgt ebenfalls an den Märkten für Auftrieb.

An der Frankfurter Börse rückten die Aktien von Zalando wieder mit Gewinnen in den Blick, nachdem ihre Rally als Corona-Krisengewinner wegen der jüngsten Impfstoff-Hoffnung etwas ins Stocken geraten war. Sie erhielten frischen Rückenwind von einer Kaufempfehlung der UBS, die weiteres starkes Wachstum vom Online-Modehändler erwartet. Die Aktien legten um 5,4 Prozent zu und kamen damit ihrem Rekordhoch von Anfang November wieder sehr nah.

Thyssenkrupp sprangen um 11,3 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Anfang März. Der Industriekonzern hatte sich kürzlich über sein Wasserstoff-Geschäft geäußert. Die US-Investmentbank Bank of America etwa bekräftigte daraufhin nun ihr Kaufvotum für die Aktie mit einem Kursziel von 8,30 Euro. Thyssenkrupp sei mittlerweile in der Lage, große Anlagen zur Produktion von Wasserstoff auszurüsten, hieß es.

Die größten Gewinner im britischen FTSE waren WPP mit einem Plus von 4,19 Prozent. Das Werbeunternehmen hatte angekündigt, schon 2022 wieder das Umsatzniveau von 2019 erreichen zu können.