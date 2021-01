Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich im Minus

Sorgen rund um Corona-Pandemie stehen wieder im Vordergrund

Die Leitbörsen in Europa haben am Dienstag mit negativem Vorzeichen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 ging mit Verlusten von 0,46 Prozent bei 3.547,85 Punkten aus dem Handel. Der Frankfurter DAX gab um 0,55 Prozent auf 13.651,22 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London schloss hingegen mit plus 0,61 Prozent in der Gewinnzone bei 6.612,25 Zähler.

Nachdem die Märkte auch zum gestrigen Auftakt für das neue Handelsjahr im Verlauf abgerutscht waren und nur teilweise knappe Aufschläge ins Ziel gebracht hatten, traten die Anleger auch am Dienstag auf die Bremse. Die Sorgen rund um die Corona-Pandemie und die starken Beschränkungen durch Lockdowns quer durch Europa lagen den Investoren offenbar wieder schwerer im Magen.

Auch von positiven Konjunkturdaten zeigte man sich am Markt kaum beeindruckt. So deutete der ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA mit einem klaren Zuwachs von 57,5 Zählern im November auf 60,7 Punkte im Dezember weiterhin auf ein starkes Wachstum der US-Industrie.