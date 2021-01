Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich im Plus

Kursgewinne im Euroraum - Verluste in London und Zürich

Die Leitbörsen in der Eurozone haben am Donnerstag im Plus geschlossen, nachdem sie im Frühhandel zunächst noch schwere Kursverluste verzeichnet hatten. Zuvor hatten die Aktienmärkte in den USA und in Asien bereits starke Abschläge hinnehmen müssen. Nachdem sich am Nachmittag dann aber eine freundliche Eröffnung an der Wall Street abzuzeichnen begann, besserte sich die Börsenstimmung auch in Europa.

Die US-Börsen bauten ihre anfänglichen Kursgewinne bereits im Frühhandel deutlich aus und die Leitbörsen der Eurozone drehten in die Gewinnzone. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 3.557,04 Punkten, nachdem er am Vormittag im Tief fast 1,8 Prozent verloren hatte. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,33 Prozent auf 13.665,93 Zähler zu. Er war zwischenzeitlich knapp 2,3 Prozent im Minus gelegen.

Außerhalb des Euroraums konnte sich der FTSE-100 in London nicht mehr aus der Verlustzone vorarbeiten. Er ging um 0,63 Prozent tiefer bei 6.526,15 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich war er jedoch am Vormittag noch fast zwei Prozent im Minus gelegen. In Zürich verzeichnete der SMI ebenfalls Abschläge und fiel um 0,50 Prozent auf 10.849,82 Einheiten.