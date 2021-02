Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich im Plus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,64 Prozent

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag einen etwas richtungslosen Handelstag schließlich mehrheitlich im Plus beendet. Impulse für den Handel lieferten vor allem Unternehmensergebnisse.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,64 Prozent höher bei 3.671,68 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX stieg um 0,77 Prozent auf 14.040,91 Zähler.

In London fielen die Kursgewinne deutlich moderater aus. Der FTSE-100 legte nur leicht um 0,07 Prozent auf 6.528,72 Einheiten zu. An einigen Handelsplätze endete der Handelstag auch im Minus. So büßte etwa der französische Leitindex CAC-40 in Paris geringfügige 0,03 Prozent auf 5.669,82 Punkte ein. Kursverluste verzeichneten auch die Börsen in Wien, Madrid und Brüssel.