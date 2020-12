Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich knapp im Plus

Brexit-Verhandlungen und Covid-Situation im Blickfeld der Anleger

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,12 Prozent auf 3.525,87 Einheiten. In Frankfurt präsentierte sich der DAX mit knappen Zugewinnen von 0,06 Prozent auf 13.278,49 Punkte. Der Londoner FTSE-100 schloss mit einem leichten Plus von 0,05 Prozent auf 6.558,82 Zähler.

Im Blickfeld der Anleger stand am Dienstag vor allem das Ringen um ein Anschlussabkommen nach dem Brexit zwischen der EU und Großbritannien. Zwar will die britische Regierung nun auf einige umstrittene Klauseln aus dem geplanten Binnenmarktgesetz zurückziehen. Allerdings zeichnet sich weiterhin kein entscheidender Durchbruch bei den Verhandlungen ab.

Daneben bleibt auch die angespannte Corona-Situation im Fokus. Weiterhin sind die Covid-19-Neuinfektionszahlen in Europa stark am steigen. Einige Länder verhängten zur Eindämmung der Pandemie jüngst wieder neuerlich Lockdown-Maßnahmen.