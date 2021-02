Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich tiefer

Berichtsaison setzt Akzente

Die europäischen Börsen sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Nachmittag brachte eine zunehmend negative Tendenz an den US-Börsen die Märkte diesseits des Atlantiks unter Druck. Daneben setzte die Berichtssaison Akzente.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 ging um 0,35 Prozent tiefer bei 3.648,37 Punkten aus dem Handel. Der FTSE-100 in London verlor 0,11 Prozent auf 6.524,36 Stellen. Der Pariser CAC-40 gab um 0,36 Prozent nach und schloss bei 5.670,80 Einheiten. Der DAX büßte 0,56 Prozent auf 13.932,97 Zähler ein.

Nachdem die US-Börsen in den ersten Handelsminuten noch positiv tendiert und sich weiter auf Rekordjagd gemacht hatten, ließ die positive Börsenstimmung bereits bald wieder nach und belastete weltweit zunehmend. Nun dürfte sich die Aufmerksamkeit vermehrt auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell richten, die am Abend stattfinden soll.