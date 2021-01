Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich wenig verändert

Euro-Stoxx-50 verliert 0,23 Prozent

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag nicht in die Gänge gekommen und haben den Handelstag schließlich mehrheitlich leicht unter ihren Schlussständen vom Vortag beendet. Deutlichere Kursverluste gab es nur in London. Nach dem schwachen Wochenauftakt stabilisierten sich die Kurse an den meisten Handelsplätzen aber somit etwas.

Die bestimmenden Themen am Markt sind weiterhin die Corona-Pandemie, die US-Politik rund um den Regierungswechsel und mögliche künftige Konjunkturpakete sowie die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem sorgte zuletzt auch die italienische Politik für Aufsehen. Aufgrund eines Streits innerhalb der Koalition über konjunkturelle Stützungsmaßnahmen droht eine Regierungskrise.

Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 3.612,13 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX fiel geringfügig um 0,08 Prozent auf 13.925,06 Einheiten. Der FTSE-100 in London büßte etwas deutlichere 0,65 Prozent auf 6.754,11 Zähler ein.