Europas Leitbörsen schließen mit Abgaben

Entwicklung am Anleihenmarkt weiterhin im Fokus

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem Minus von 0,21 Prozent auf 3.704,85 Punkte aus dem Handel. Der Frankfurter DAX gab um 0,17 Prozent auf 14.056,34 Einheiten nach. Der Londoner FTSE-100 schloss mit Abgaben von 0,37 Prozent auf 6.650,88 Zähler.

Weiterhin im Fokus steht die Entwicklung an den Anleihemärkten. Zuletzt sorgte der Zinsanstieg bei Festverzinslichen für Sorgen an den Börsen. Im Branchenvergleich waren am Donnerstag besonders Technologiewerte unter den Verlierern zu finden.