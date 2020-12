Europas Leitbörsen schließen mit Aufschlägen

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,61 Prozent - Mehrere Faktoren unterstützen Aktienkurse

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch mit Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Marktbeobachter verwiesen auf mehrere positive Unterstützungsfaktoren. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,61 Prozent auf 3.543,00 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.565,98 Punkten und plus 1,52 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann 0,88 Prozent und steht nun bei 6.570,91 Stellen.

Die Chance auf eine Weihnachts- und Jahresendrally sei gestiegen, kommentierte ein Marktexperte. Er verwies als Treiber auch auf die wahrscheinliche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Europa durch die Gesundheitsbehörde FMA noch vor Weihnachten. Zudem würden ein weiteres Konjunkturprogramm in den USA sowie Schützenhilfe von der US-amerikanischen Notenbank Fed zunehmend realistischer.

Starke Stimmungsdaten kamen auch aus der Wirtschaft in Europa. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hellte sich im Dezember nach Angaben des Forschungsunternehmen IHS Markit überraschend deutlich auf. Auch in Großbritannien verbesserte sich die Stimmung im selben Zeitraum spürbar.

Weiters macht die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Fortschritte in den seit Monaten stockenden Post-Brexit-Verhandlungen für ein Handelsabkommen aus. "Die nächsten Tage werden entscheidend", sagte die deutsche Chefin der Brüsseler Behörde. "Aber ich kann Ihnen sagen, dass es jetzt einen Pfad zu einer Einigung gibt" - er sei schmal, aber vorhanden.