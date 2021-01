Europas Leitbörsen schließen mit Aufschlägen

Märkte können deutlichere Verlaufsgewinne nicht gänzlich halten

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag mit leichten Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Zum Handelsstart und am Vormittag waren die Märkte noch deutlich in der Gewinnzone gelegen. Die zunehmende Hoffnung rund um den weltweiten Start der Covid-Impfkampagne und positive Konjunkturdaten hatten für gute Stimmung gesorgt. Im Verlauf gaben die Börsen jedoch deutlich nach, was wohl auch an der schwachen Eröffnung an der Wall Street gelegen hat.

Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem leichten Plus von 0,33 Prozent bei 3.564,39 Punkten aus dem Handel. Der Frankfurter DAX schloss ebenso hauchdünn in der Gewinnzone mit plus 0,06 Prozent bei 13.726,74 Einheiten. Der FTSE-100 in London präsentierte sich unterdessen sehr fest mit einem Plus von 1,72 Prozent auf 6.571,88 Zähler.