Europas Leitbörsen schließen mit deutlichen Abschlägen

Euro-Stoxx-50 mit minus 0,7 Prozent - Hohe Rendite bei Anleihen machten den Aktienmärkten zu schaffen

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch durchgehend mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,71 Prozent bei 3.699,85 Punkten. In Frankfurt fiel der DAX um 1,10 Prozent auf 13.909,27 Einheiten zurück. Der FTSE-100 in London gab 0,56 Prozent nach auf 6710,90 Zähler.

Höhere Renditen an den Anleihenmärkten dürften die Anleger angezogen und somit Kapital von den Aktienmärkten abgezogen haben. Vor allem die Renditen bei langjährigen US-Staatsanleihen sind zuletzt deutlich gestiegen.

Dafür hatte es am frühen Nachmittag positive Signale von der Konjunkturfront gegeben. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Jänner um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter hatten zuvor nur ein Plus von 1,1 Prozent erwartet. Zudem zog im Jänner auch die US-Industrieproduktion stärker als erwartet an.

Auch die US-Erzeugerpreise sind über die gleiche Periode um 1,3 Prozent gestiegen. Auch hier war zuvor nur von niedrigeren 0,4 Prozent ausgegangen worden. Zusätzlich wurde am Mittwoch noch ein Index zur Stimmung unter US-Bauunternehmen veröffentlicht. Auch dieser Wert ist über den Erwartungen gelegen.

Im Branchenvergleich lag der Öl- und Gassektor an der Spitze. Die Ölproduzenten dürften von den deutlich gestiegenen Rohölpreisen profitieren. Das spiegelte sich auch bei den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 wieder. Die Papiere des Ölproduzenten Total verzeichneten ein Plus von rund 1,6 Prozent. Auch der Energiekonzern Eni verteuerte sich um 0,9 Prozent. An der Spitze des Leitindex der Eurozone stand jedoch der Holdingkonzern Prosus mit Zugewinnen von fast 3,6 Prozent.

An anderen Ende des Index standen die Titel des französischen Luxuskonzerns Kering. Die Aktie fiel um fast 7,15 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die Umsätze der Kering-Marke Gucci stark gesunken sind. Im Schlussquartal 2020 machte die Marke 10 Prozent weniger Umsatz als noch ein Jahr zuvor. Dies wirkte sich wiederum negativ auf die Umsätze des Mutterkonzerns aus, die um 9 Prozent zurückgingen.

Der niederländisch-belgische Handelskonzern Ahold Delhaize hat im Coronajahr 2020 trotz brummender Geschäfte einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Die Meldung wirkte sich mit einem Minus von über 3,3 Prozent auf die Aktie der Handelskette aus.