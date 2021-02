Europas Leitbörsen schließen mit deutlichen Gewinnen

Euro-Stoxx-50 gewinnt über ein Prozent - FTSE-100 fast drei Prozent im Plus

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit klaren Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex für den Euroraum, Euro-Stoxx-50, ist um 1,04 Prozent auf 3.734,20 Punkte gestiegen. Der DAX in Frankfurt kommt mit einem Plus um 0,42 Prozent auf 14.109,48 Einheiten. In London legte der FTSE-100 sogar um ganze 2,52 Prozent auf 6.756,11 Zähler vor.

Fortschritte bei den weltweiten Impfkampagnen stimmten die Anleger positiv - das trotz schlechten Daten für die Industrieproduktion der Eurozone im Dezember. Diese entsprachen jedoch grundsätzlich den Erwartungen.

Bei den Einzelwerten stachen am Montag die Titel von Vivendi hervor. Die Aktien verteuerten sich um fast 20 Prozent gegenüber dem Vortag. Bereits am Samstag hatte Vivendi mitgeteilt, dass Tochterunternehmen Universal Music Group (UMG) an die Börse bringen zu wollen. Die Aktie von UMG könnte an der Amsterdamer Euronext-Börse notiert werden.