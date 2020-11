Europas Leitbörsen schließen mit Gewinnen

Euro-Stoxx-50 legt um 0,48 Prozent zu

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Starke Handelsimpulse blieben allerdings einen Tag nach Thanksgiving in den USA aus, da sich die meisten US-Investoren wohl auch am Freitag dem Markt abgewandt hatten.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 gewann 0,48 Prozent auf 3.527,79 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,37 Prozent auf 13.335,68 Punkte. Der Pariser CAC-40 erhöhte sich um 0,56 Prozent auf 5.598,18 Zähler. Für den FTSE-100 in London ging es um geringere 0,07 Prozent auf 6.367,58 Stellen hinauf.