Europas Leitbörsen schließen mit Gewinnen

Euro-Stoxx-50 steigt um 0,88 Prozent

Die europäischen Börsen haben am Freitag einheitlich in der Gewinnzone geschlossen. Am Nachmittag brachte eine positive Eröffnung an der Wall Street Schwung in den Handel - in den USA näherten sich der Dow Jones seine Pendants wieder neuen Rekordhochs an, nachdem Konjunkturdaten besser ausgefallen waren als erwartet. Diesseits des Atlantiks blieben zudem Unternehmensnachrichten bis Handelsschluss im Vordergrund.

Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,88 Prozent auf 3.713,46 Punkte. Für den deutschen DAX ging es um 0,77 Prozent auf 13.993,23 Zähler hinauf. Auch der FTSE-100 legte zu: Er stieg um moderatere 0,10 Prozent auf 6.624,02 Einheiten. In Paris gewann der CAC-40 0,79 Prozent auf 5.773,55 Stellen.