Europas Leitbörsen schließen mit Gewinnen

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,46 Prozent

Die Leitbörsen in Europa sind am Mittwoch höher aus dem Handel gegangen. Eine negative Eröffnung an der Wall Street, die allerdings nur von kurzer Dauer war, konnte die Aktienmärkte diesseits des Atlantiks nicht nachhaltig belasten. Der Euro-Stoxx-50 schloss um 0,46 Prozent höher bei 3.705,99 Zählern.

Auch bei den Länderindizes waren Kursgewinne zu sehen: Der DAX in Frankfurt stieg um 0,80 Prozent auf 13.976,00 Punkte. Der FTSE-100 in London erhöhte sich um 0,50 Prozent auf 6.658,97 Einheiten und der französische CAC-40 gewann 0,31 Prozent auf 5.797,98 Stellen hinzu.