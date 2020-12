Europas Leitbörsen schließen mit herben Verlusten

Virus-Mutation in Großbritannien schürt Ängste vor härtere Beschränkungen - Keine Aussicht auf Einigung im Brexit-Poker

Die europäischen Leitbörsen haben am Montag einen rabenschwarzen Wochenstart hingelegt. Die neue und offenbar ansteckendere Variante des Coronavirus, die derzeit in Großbritannien für einen rasanten Anstieg der Neuinfektionszahlen sorgt, schürt unter den Anlegern Ängste vor noch härteren Beschränkungen für die Wirtschaft. Unterdessen dürften auch die Verhandlungen rund um einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien am seidenen Faden hängen.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem satten Minus von 2,74 Prozent bei 3.448,68 Punkten. Dabei konnte sich der Eurozonen-Leitindex noch klar von seinem Tagestief distanzieren. Gegen Mittag hatte der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Index noch ein Minus von über 4 Prozent gebaut.

In Frankfurt ging es für den DAX ebenso deutlich um 2,82 Prozent auf 13.246,30 Punkte bergab. Der Londoner FTSE-100 gab um 1,73 Prozent auf 6.416,32 Einheiten nach. Auch der CAC-40 in Paris schloss mit herben Verlusten von 2,43 Prozent auf 5.393,34 Punkte.