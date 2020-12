Europas Leitbörsen schließen mit klaren Abgaben

"No-Deal-Brexit" wird immer wahrscheinlicher - Telekomtitel stark im Minus, Medienbranche hingegen als einziger Sektor im Plus - Sanofi verlieren vier Prozent

Die europäischen Börsen haben am Freitag mit klaren Verlusten geschlossen. Belasten dürfte derzeit das drohende Scheitern der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Brexit-Handelsabkommen.

Der Euro-Stoxx-50 verlor 1,04 Prozent auf 3.485,84 Punkte. Der DAX in Frankfurt gab um 1,36 Prozent auf 13.114,30 Einheiten nach. Für den FTSE-100 in London ging es um 0,80 Prozent auf 6.546,75 Stellen hinab. Und auch der französische CAC-40 gab nach und zwar um 0,76 Prozent auf 5.507,55 Punkte.

Kurz vor Ablauf der wohl letzten Frist für einen Brexit-Handelsvertrag am Sonntag rechnen die EU und Großbritannien kaum noch mit einem Durchbruch. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält es inzwischen für wahrscheinlicher, dass mit dem ehemaligen Mitgliedsland kein Handelspakt vereinbart werden kann, als dass es eine Einigung gibt. Noch pessimistischer sind die Töne aus London. Premier Boris Johnson warnte am Freitag davor, dass ein Scheitern "sehr, sehr wahrscheinlich" sei.

Im Branchenvergleich konnten sich Aktien aus der Medienbranche im Verlauf des Nachmittags ins Plus kämpfen. Angetrieben hatten Kursaufschläge bei Vivendi. Die Aktien des französischen Konzerns stiegen um 0,87 Prozent.

Dagegen mit klaren Verlusten gingen Telekomtitel aus dem Handel. Nokia sackten innerhalb des Euro-Stoxx-50 um satte 4,17 Prozent ab.

Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von Sanofi ebenfalls stark nach. Sie verloren vier Prozent. Der Pharmakonzern hatte bekanntgegeben, dass es bei einem gemeinsam mit GlaxoSmithKline (GSK) entwickelten Covid-19-Impfstoff einen Rückschlag gegeben habe. Die GSK-Anteile verloren wesentlich geringere 0,30 Prozent.

In Mailand schlossen die Ferrari-Aktien um 0,31 Prozent höher, nachdem sie zeitweise Verluste verbucht hatten. Der italienische Sportwagenbauer muss sich einen neuen Vorstandschef suchen: Louis Camilleri trete aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück, teilte das Unternehmen am Vorabend mit.

Die Anteile des Schweizer Versicherers Zürich gaben zum Wochenschluss um 2,19 Prozent nach, nachdem der Konzern angegeben hatte, sein Geschäft in den USA auszubauen. Er übernimmt die US-Sparten Schaden- und Unfallversicherung vom Konkurrenten Metlife.

Überdies setzten Analystenstimmen am Freitag Impulse: So verloren Aegon 4,03 Prozent, nachdem die Citigroup ihre Bewertung auf "Neutral" gesenkt hatte. In London gaben die Titel der Natwest 6,67 Prozent ab. Hier hatte eine Studie der JPMorgan, welche die Aktien der britischen Bank auf "Neutral" herunterstufte, belastet.

Die Titel des niederländischen Personaldienstleisters Randstad (plus 3,39 Prozent) stiegen nach einer Deutsche-Bank-Studie dagegen deutlich. Auch die Papiere des Branchenkollegen Adecco gewannen in Zürich nach einem "Buy" der Deutschen Bank 3,49 Prozent hinzu.