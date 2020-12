Europas Leitbörsen schließen mit klaren Kursgewinnen

Euro-Stoxx-50 legt 0,94 Prozent zu - Starke Daten aus China stützten Handel

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstag mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Unterstützung für die Märkte hatten bereits in der Früh Daten aus China geliefert. Ein Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe des Landes stieg im November auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Marktstratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank sprach von einer "guten Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft".

Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 3.525,24 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,69 Prozent auf 13.382,30 Einheiten zu. Der FTSE-100 stieg noch stärker um 1,89 Prozent auf 6.384,73 Zähler.

Am Vormittag veröffentlichte Daten aus der Eurozone brachten zumindest keinen Gegenwind. Die Stimmung in den Industrieunternehmen im Währungsraum hat sich im November etwas weniger als erwartet eingetrübt. Verbraucherpreisdaten aus dem Euroraum wiederum zeigten für November eine Inflationsrate von minus 0,3 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen lag.

Am Nachmittag wurde dann bekannt, dass sich in den USA die Industrie im November stärker verschlechtert hat als im Vorfeld angenommen. Auf den Handel hatte dies jedoch wenig Einfluss, die US-Börsen zogen deutlich an, was auch die europäischen Aktienmärkte zusätzlich stützte.