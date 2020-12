Europas Leitbörsen schließen mit kleinen Gewinnen

Euro-Stoxx-50 legt 0,6 Prozent zu - US-Arbeitsmarktbericht bringt keine klaren Impulse - Ölwerte nach OPEC-Beschluss gesucht

Die europäischen Börsen haben am Freitag mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,63 Prozent auf 3.539,27 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX befestigte sich leicht um 0,23 Prozent auf 13.283,06 Zähler. Der britische FTSE-100 gewann 0,95 Prozent auf 6.551,73 Punkte. Der Wochenausklang an den Börsen verlief weitgehend ruhig.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für November brachte keine klaren Impulse für die Börsen. Die am Freitagnachmittag von der US-Regierung gemeldeten Arbeitsmarktdaten waren zwar teilweise schlechter als erwartet ausgefallen, nährten damit aber gleichzeitig die Hoffnungen auf ein Konjunkturhilfspaket.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss nach den jüngsten Beschlüssen der OPEC Aktien aus der Ölbranche. So fanden sich in London BP und Royal Dutch mit Gewinnen von über drei Prozent unter den größten Gewinnern im FTSE. Auch im Euro-Stoxx-50 rangierten Total und Eni mit Aufschlägen in diesem Ausmaß unter den Tagesgewinnern.