Europas Leitbörsen schließen mit Kursgewinnen - Mailand im Minus

Drohende Regierungskrise belastet italienischen Aktienmarkt - An übrigen Handelsplätzen gute Börsenstimmung - Aussicht auf billionenschweres US-Konjunkturpaket stützt Kurse

Die US-Börsen haben am Donnerstag fester geschlossen. Nachdem die Kursgewinne über weite Strecken des Handelstages recht moderat ausgefallen waren, lieferte eine positive Eröffnung an der Wall Street im Späthandel noch etwas Unterstützung. In New York erreichten der Dow Jones und der Nasdaq Composite jeweils Rekordstände.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,69 Prozent höher bei 3.641,37 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,35 Prozent auf 13.988,70 Einheiten. Der FTSE-100 in London legte 0,84 Prozent auf 6.801,96 Zähler zu.

An den Börsen wird derzeit vor allem allem auf den Amtswechsel in Washington in der kommenden Woche gewartet und damit auch auf die ersten Schritte, die der neue US-Präsident Joe Biden zur Stützung der Wirtschaft unternehmen will. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN plant Biden, ein zwei Billionen Dollar schweres Paket vorzuschlagen. Er soll sich noch am Abend dazu äußern.

Für etwas Zurückhaltung sorgte dagegen die drohende Regierungskrise in Italien. Nach dem Rückzug der Kleinpartei Italia Viva von Matteo Renzi aus dem Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte steht das Mitte-Links-Bündnis ohne eigene Mehrheit im Parlament da. Die Mailänder Börse profitierte vor diesem Hintergrund nicht vom freundlichen gesamteuropäischen Trend. Der italienische FTSE-MIB-Index fiel um 0,47 Prozent auf 22.637,72 Zähler.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des niederländischen Halbleiterunternehmens ASML mit einem Plus von fast sechs Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Beobachter verwiesen auf besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen des taiwanesischen Branchenkollegen TSMC.

Stark nachgefragt wurden auch die Titel der ebenfalls in Amsterdam notierten Internetgesellschaft Prosus, die als zweitstärkster Indexwert um knapp 5,4 Prozent zulegten. Am Vorabend war berichtet worden, dass die US-Regierung Abstand von dem Plan genommen habe, die chinesischen Technologie-Riesen Alibaba, Tencent und Baidu mit einem Investitionsbann zu belegen. Prosus hält rund 31 Prozent an Tencent.

Klar nach oben ging es außerdem für die VW-Aktien, die um knappe fünf Prozent zulegten. Händler begründeten den starken Anstieg mit Spekulationen über ein womöglich überraschend gutes Schlussquartal des deutschen Autoherstellers - trotz der erneuten Corona-Lockdowns. Auch die Titel der Konkurrenten Daimler und BMW tendierten fester und stiegen jeweils um ein Prozent.

Zu den größten Kursgewinnern im Euro-Stoxx-50 zählten weiters Nokia mit einem Plus von fünf Prozent. Der finnische Netzwerkausrüster will zusammen mit Googles Cloudsparte 5G-Lösungen für Firmenkunden entwickeln.