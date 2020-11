Europas Leitbörsen schließen mit Kursverlusten

Euro-Stoxx-50 büßt 0,87 Prozent ein

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag mit Kursverlusten geschlossen. Belastend wirkte vor allem die Unsicherheit um die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Am Vorabend hatte bereits der US-Aktienmarkt negativ auf die Ankündigung der Stadt New York reagiert, wegen steigender Infektionszahlen alle öffentlichen Schulen zu schließen. In Europa bleibt die Situation um die Pandemie ebenfalls weiter angespannt.

"Die Luft ist raus", kommentierte Analyst Christian Schmidt von der deutschen Landesbank Helaba die Lage an den Aktienmärkten. Nach den Hoffnungen auf einen Impfstoff in den vergangenen Tagen sei nun an den Aktienmärkten wieder Ernüchterung zurückgekehrt.

Der Euro-Stoxx-50 ging um 0,87 Prozent tiefer bei 3.451,97 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt verlor 0,88 Prozent auf 13.086,16 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,80 Prozent und stand damit bei 6.334,35 Zählern.